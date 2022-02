Zweden in de ban van ‘desinformatie’ over overheid die moslimkinderen ‘ontvoert’

Moeder Amal Sheikho doet in de Zweedse sneeuw een oproep herenigd te worden met haar kinderen. (beeld youtube)

Stockholm

De jeugdzorg in Zweden misbruikt haar macht door te snel in te grijpen bij klachten over migrantengezinnen. Migrantenkinderen zouden te makkelijk uit huis geplaatst worden. De ouders hebben weinig juridische mogelijkheden om dit aan te vechten.

Dat stelt de beweging Barnens Rättigheter Mina Rättigheter (‘Kinderrechten Mijn Rechten’), die maandag in Stockholm een demonstratie organiseerde tegen wat zij ziet als misstanden bij de Zweedse jeugdzorg. Tweehonderd mensen kwamen.

Woordvoerder Zeinab Ltaif ziet institutioneel racisme in de toepassing van de Wet op de Jeugdzorg (LVU). Ze beheert een Facebookpagina voor ouders d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .