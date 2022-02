Prominente Republikein tegen straf collega’s

De Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, is het niet eens met de kritiek die zijn partij spuide op twee prominente Republikeinse critici van voormalig president Donald Trump.

Washington

De twee parlementariërs, Liz Cheney en Adam Kinzinger, maken deel uit van de commissie van het Huis van Afgevaardigden die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers op 6 januari 2021.

Ze werden op een partijbijeenkomst vorige week in Salt Lake City berispt en kregen in een resolutie het verwijt dat ze zich schuldig maken aan ‘destructief gedrag’, dat slecht is voor het land en hun partij. Ze zouden onder leiding van Democraten meedoen aan de ‘vervolging van gewone burgers’ die op een ‘legitieme manier’ meedoen aan het politieke proces.

Die formulering zorgt voor verdeeldheid binnen de partij. McConnell verwerpt de omschrijving en zei: ‘We hebben gezien wat er is gebeurd. Het was een gewelddadige ops..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .