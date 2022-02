Bij welk land hoort de Chagoseilandengroep? Volgens de VN is het onderdeel van Mauritius, maar Engeland vertrekt niet.

In het conflict over de Chagosarchipel in de Indische Oceaan tussen de Afrikaanse eilandstaat Mauritius en het Verenigd Koninkrijk komt het binnenkort tot een diplomatieke confrontatie als een klein scheepje over vier dagen aanmeert op de archipel. De Verenigde Naties hebben de archipel in 2019 erkend als onderdeel van Mauritius, maar Engeland maakt geen aanstalten om te vertrekken. De strategische Brits-Amerikaanse militaire basis op het eiland Diego Garcia is een belangrijke reden daarvoor.

Port Louis

Op de boot varen vijf Chagossias naar hun geboortegrond, waar zij in 1968 geforceerd zijn weggehaald door de Britse overheerser. Zij worden vergezeld door de VN-ambassadeur van Mauritius, Jagdish Dharamchand Koonjul, landsadvocaat Philippe Sands en een handjevol internationale journalisten.

verstrooid

‘De eilandbewoners van Chagos werden in 1968 verstrooid over de wereld’, aldus internationaal historicus Alanna O’Malley van Universiteit Leiden. ‘Ze kwamen niet in aanmerking voor Brits staatsburgerschap en zitten al jaren in juridisch niemandsland. Want ze horen nergens bij.’



Dr. Alanna O’Malley - beeld Universiteit Leiden

O’Malley is gespecialiseerd in het onderwerp dekolonisatie. ‘Veel mensen denken dat dekolonisatie iets is..

