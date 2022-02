Boulos Fahmy ingewijd als eerste christelijke president van het constitutionele hof in Egypte

Caïro

Boulos Fahmy is de eerste christelijke president van Egyptes hoogste juridische orgaan. Het constitutionele hof toetst of wetten in lijn zijn met de grondwet. De christelijke gemeenschap in Egypte is de grootste in het Midden-Oosten, maar christenen voelen zich in het islamitische Egypte steevast achtergesteld omwille van hun geloof. Hoewel in de grondwet staat dat de drie ‘geloven van het boek’ (islam, christendom en jodendom) evenveel rechten hebben en discriminatie op grond van religie is verboden, is de praktijk weerbarstig.

Met name sleutelposities bij de overheid, het leger en het veiligheidsapparaat worden uitsluitend door moslims ingenomen. Van de huidige 31 ministers in het kabinet is er slechts één christen. Van de 59..

