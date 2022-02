Ooit waren de soefi’s invloedrijk in Afghanistan, maar Taliban geven geen ruimte aan hen

Ooit waren de mystieke soefi’s de belangrijkste regeringsadviseurs in Afghanistan. Ze kroonden een nieuwe koning en waren de hoogste wetenschappelijke leermeesters. Vrouwen hadden destijds net zoveel te vertellen. Soefi Bibi Shahiba klom op tot de invloedrijkste geestelijke leider van het land. Haar historische positie bewijst dat er voor de Taliban geen plek is in de verdraagzame Afghaanse cultuur.

Islamabad

‘Het Westen weet weinig van Afghanistan, men beschouwt het als achterlijk en agressief. In de westerse media is slechts aandacht voor de Taliban en de onderdrukte positie van vrouwen. Maar dat is niet het Afghanistan zoals ik het ken’, betoogt assistent professor Waleed Ziad van de universiteit van North Carolina. Hij is gespecialiseerd in soefisme – een mystieke stroming binnen de islam – en verricht al jaren veldonderzoek in meer dan honderd Afghaanse dorpen.

Tot het eerste Talibanregime stond het land bekend als het ‘Huis van de Soefi Heiligen’. Deze spirituele geleerden uit het Midden-Oosten arriveerden als eersten in Afghanistan, 1300 jaar geleden. Om destijds in de kosmopolitische steden als Kabul, Kandahar en de Pakistaans..

