Extreme droogte in Hoorn van Afrika: 4,5 miljoen mensen afhankelijk van acute noodhulp

Er dreigt een humanitaire ramp in delen van Ethiopië, Kenia en Somalië. 13 miljoen mensen lijden er honger, meldt het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties. Oorzaak is de ergste droogteperiode sinds 1981 in de Hoorn van Afrika.

Nairobi

Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties stelt dat er 327 miljoen Amerikaanse dollar nodig is voor acute hulp aan 4,5 miljoen mensen in het komende half jaar in delen van Ethiopië, Kenia en Somalië. Daar is afgelopen drie regenseizoenen zo weinig neerslag gevallen dat er veel meer vee sterft dan normaal. Gewassen kunnen er door gebrek aan water niet groeien. Het WFP verwacht dat de situatie verder verslechteren zal als komende maanden voldoende neerslag uitblijft. Als dat zo is, zullen medio dit jaar zo’n 25,3 miljoen mensen in de Hoorn van Afrika te maken krijgen met ‘grote acute voedselonzekerheid’, is de verwachting.

De organisatie is intussen al bezig met de verspreiding van voedsel en verstrekt geld aan boeren ..

