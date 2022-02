VS: atoomdeal met Iran is in zicht

Washington

Een akkoord over het Iraanse nucleaire programma is ‘in zicht’, maar het is wel zaak dat er snel een deal wordt gesloten, zegt de Amerikaanse regering. Onderhandelaars hervatten hun gesprekken vandaag in Wenen. De afgelopen weken waren her en der al optimistische geluiden te beluisteren, ook van Iraanse kant. De afloop hangt af ‘van wat de VS naar Wenen brengen’, zei de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. ‘We hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt op diverse terreinen.’ De Franse minister Jean-Yves Le Drian zei vorige maand ook al dat haast is geboden, want anders is Iran zover met zijn nucleaire ontwikkeling dat het akkoord zinloos wordt. <

