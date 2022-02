Protest in Brazilië na moord op vluchteling

De brute moord op een Congolese vluchteling heeft in Brazilië een grootschalig protest aangewakkerd over racisme tegen de zwarte bevolking.

Rio de Janeiro

Een oproep door de familie van Moïse Mugenyi Kabagambe om te protesteren tegen zijn gewelddadige dood, leverde afgelopen weekend volle straten in verschillende Braziliaanse steden op.

De 24-jarige Kabagambe werd eind januari in Rio de Janeiro in elkaar geslagen in de buurt van de strandbar waar hij werkte. Volgens zijn familieleden zou Kabagambe zijn belaagd nadat hij zijn baas om twee dagen achterstallig loon had gevraagd.

Een groep van in ieder geval drie mannen ging de Congolese vluchteling dertien minuten met vuisten, voeten en stokken te lijf, zelfs nadat hij het bewustzijn was verloren. De man bezweek uiteindelijk aan een longkneuzing.

De brute moord werd vastgelegd op veiligheidscamera’s, de Braziliaanse politie heeft d..

