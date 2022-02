India rouwt om dood 92-jarige ‘Nachtegaal’

New Delhi

In India is bedroefd gereageerd op het overlijden van de 92-jarige Lata Mangeshkar, bijgenaamd de Nachtegaal van Bollywood. De zangeres heeft volgens de BBC duizenden nummers opgenomen in 36 talen. Haar werk is te horen in de soundtracks van honderden Bollywoodfilms. Ze begon met zingen toen zij vijf jaar was. Mangeshkar belandde vorige maand in het ziekenhuis nadat ze positief had getest op het coronavirus. Ze krijgt een staatsbegrafenis in Mumbai en er wordt een periode van nationale rouw afgekondigd. De vlaggen hangen dan in het hele land halfstok. <

