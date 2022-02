Macron hoopt op doorbraak in Oekraïne, maar hoever wil hij Poetin tegemoet komen?

De Franse president Macron heeft maandag tijdens zijn bezoek aan Moskou aangedrongen op de-escalatie in het Oekraïne-conflict. Macron zei te werken aan een ‘zinvolle reactie die ons in staat stelt om oorlog te voorkomen’. Putin zei Macrons poging te waarderen om de crisis op te lossen.

De Franse president Emmanuel Macron (links) arriveert in Moskou voor een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Putin.

Moskou

Macron hoopt met zijn bezoek de angel te trekken uit het conflict. Op zondag zei hij kansen te zien voor een akkoord met Rusland, maar de Oost-Europese Navo-partners zijn benauwd dat hij Putin te ver tegemoet zal komen. Bij aankomst in Moskou zei Macron ‘redelijk optimistisch’ te zijn maar niet te geloven in een ‘plotseling wonder’. Hij is de hoogste Westerse leider die Rusland bezoekt sinds de spanningen rond Oekraïne toenamen.

Macron reist dinsdag door naar Kiev voor overleg met de Oekraïense president Volodymyr Zelenski. Alleen al het feit dat Macron voorrang gaf aan het gesprek met Putin is een gebaar aan de Russische president dat hij diens eisen serieus neemt. Tot nog toe kon alleen Zelenski een hele stoet westerse verte..

