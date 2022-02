Noodtoestand afgekondigd in Ottawa wegens truckersprotest, kerken bleven dicht

De burgemeester van Ottawa heeft de noodtoestand afgekondigd, terwijl kerken zondag gesloten bleven. De protesterende truckers en aanhangers worden inmiddels gefinancierd via een christelijke crowdfunding-website.

Honderden trucks en duizenden demonstranten blokkeren al ruim een week de Canadese hoofdstad Ottawa in protest tegen de coronamaatregelen.

Ottawa

In de Canadese hoofdstad is zondagnamiddag de noodtoestand afgekondigd, nadat de demonstrerende truckers en hun aanhangers ook na een week van protesten niet vertrokken. Volgens burgemeester Jim Watson heeft Ottawa te maken met ‘de meest ernstige noodsituatie die onze stad ooit heeft meegemaakt’, meldde CBC News zondagavond. Met de maatregelen hoopt de burgemeester ook meer steun van de federale regering te krijgen.

Een deel van de demonstrerende truckers, die een week geleden in een konvooi in de stad aankwamen, is vrijdag vertrokken, maar volgens de politie bleven ongeveer vijfhonderd trucks achter, naast nog eens vijfhonderd andere voertuigen en ongeveer vijfduizend demonstranten. De truck..

