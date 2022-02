Artiest vraagt katholieke talkshowhost naar geloof - fragment gaat viral

Een Amerikaans gespreksfragment van drie minuten over de relatie tussen talkshow, comedy en geloof werd opeens massaal bekeken. Dat kan liggen aan de combinatie van satire en echte geloofsinhoud.

New York

De Amerikaanse televisiepresentator Steve Colbert had vrijdag popster Dua Lipa te gast. In het gesprek draaide ze de rollen om; de zangeres vroeg de presentator van een van Amerika’s meest populaire talkshows wat het verband is tussen zijn geloof, humor, satire en comedy.

Colbert, een van de bekendste Amerikaanse rooms-katholieken, pakte de handschoen op. ‘Geloof is voor mij verbonden met liefde en opoffering, jezelf weggeven aan je naaste. De dood is geen nederlaag, niet het einde’, zei Colbert. ‘We zijn allemaal sterfelijk, maar toch wint het geloof.’

De satiricus hoopte dat als hij naar de hemel zou gaan ‘Jezus gevoel voor humor’ zou hebben. De relatie tussen geloof en comedy is in de context van de eeuwigheid dat je n..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .