Meer lawinedoden in Tirol, lokale media spraken over een ‘zwarte dag’ voor de deelstaat

Innsbruck

Volgens de Tiroler Tageszeitung raakten zaterdag vijf wintersporters bedolven op de flanken van de Gammerspitze bij Schmirn. Een van hen kwam om het leven. De anderen raakten gewond maar konden worden gered. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend.

De lokale media spraken over een ‘zwarte dag’ voor de deelstaat, nadat de lichamen van een 61-jarige vrouw en haar echtgenoot (60) waren teruggevonden in het skioord Wildschönau. Het echtpaar was vrijdagavond niet teruggekeerd na een skitocht. Dat leidde tot een urenlange zoekactie. Eerder waren al vijf mensen, vier Zweden en hun Oostenrijkse gids, omgekomen door een lawine in de buurt van Spiss. Dat was het zwaarste skiongeluk in Oostenrijk in jaren.

