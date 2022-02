Israël wil ‘een muur van laserwapens’ bouwen tegen raketten van Hamas, Hezbollah en uiteindelijk ook Iran

Na jaren van ontwikkeling moeten binnen een jaar de eerste laserwapens tegen raketten in het zuiden van Israël worden opgesteld. Niet alleen Israël maakt ineens grote stappen, ook de VS bouwen laserwapens in vliegtuigen en op schepen.

Iran is als een octopus met veel tentakels, zo zei de Israëlische premier Naftali Bennett op de jaarlijkse conferentie van het INSS, het Instituut voor nationale veiligheidsstudies, afgelopen week in Tel Aviv. Enkele van die tentakels zijn de terreurbewegingen als Hezbollah in Libanon en Hamas en Islamitische Jihad in de Gazastrook. Samen hebben ze de afgelopen jaren vele duizenden raketten op Israël afgevuurd – in mei vorig jaar werden uit de Gazastrook nog 4369 raketten richting Israëlische steden afgeschoten.

Om daar een einde aan te maken, komt er een verdedigingslijn met laserwapens, aldus Bennett. De eerste systemen moeten nog komend jaar worden opgesteld – eerst experimenteel en daarna operationeel. ‘Dat stelt ons in staat in ..

