De onderhandelingen met Iran zijn een oefening in diplomatie met een moorddadig regime

De gesprekken met Iran over het nucleaire akkoord moeten snel resultaat opleveren, anders is het te laat, zeggen de VS. Maar de onderhandelingen staan in een bizar contrast met andere, erg concrete werkelijkheden.

Beeld van een van de rondes onderhandelingen om het nucleaire akkoord uit 2015 met Iran te redden. De VS zat niet aan tafel - de Iraanse delegatie wilde niet met de Amerikanen in één ruimte zitten of rechtstreeks met hen praten.

Nog even, een paar weken hooguit, dan heeft Iran genoeg hoogverrijkt uranium om een atoombom te maken. Doorgaan met de onderhandelingen over het hervatten van het nucleaire akkoord uit 2015 is dan zinloos. Dat is hoe de Amerikaanse regering aangeeft onder welke druk de gesprekken in Wenen zijn komen te staan. Na tien maanden onderhandelen is deze negende ronde beslissend, vinden vooral de westerse landen die er aan tafel zitten.

Detail: de Verenigde Staten, samen met Iran toch de hoofdrolspelers, zijn daar niet bij. Iran weigerde vierkant met de Amerikaanse diplomaten in één ruimte te zitten of met ze te praten. Contact moet via de coördinator van de Europese Unie, de E3 (Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland), de Russische of de Chi..

