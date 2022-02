Jens Stoltenberg ruilt topfunctie Navo in voor Noorse centrale bank

Jens Stoltenberg wordt de nieuwe gouverneur van de Noorse centrale bank. Hij zal zijn huidige mandaat als secretaris-generaal van de Navo uitdienen tot 1 oktober. Wie hem daarna gaat vervangen, is nog onbekend.

Oslo

Stoltenberg is opgeleid als econoom. Hij diende tweemaal als premier van Noorwegen (2000-2001 en 2005-2013) en eerder ook als minister van Financiën. Tot eind van dit jaar neemt plaatsvervangend gouverneur, Ida Wolden Bache, die zijn belangrijkste concurrent was voor de baan, de leiding van de bank waar. Stoltenberg zal als bankgouverneur verantwoordelijk zijn voor de rentetarieven en het beheer van het enorme Noorse staatsfonds van omgerekend meer dan 1,1 biljoen euro. Dat is meer dan het dubbele van het eveneens goed gevulde Russische staatsfonds.

assertiever

De Noor dient sinds 2014 als de politieke chef van de Navo. Hij werd het gezicht van een assertievere Navo ..

