Pinksterkerken invloedrijk in deel van Afrika. ‘Meerderheid houdt er corrupte praktijk op na’

Afrikaanse pinksterkerken hebben een gezaghebbende positie en spreken zich uit tegen corruptie in de politiek. Maar uit onderzoek van Dr. Victor Selorme Gedzi in Ghana blijkt dat ‘de meerderheid van de gelovigen er corrupte praktijken op nahoudt’.

Accra

In Engelstalige Afrikaanse landen zijn pinksterkerken enorm invloedrijk. En de groei van die kerken stopt nog lang niet, laat Dr. Victor Selorme Gedzi van Kumasi Univeristy weten. ‘De voorspellingen laten zien dat het aantal mensen met een religieuze overtuiging (nu 5,8 miljard) zal toenemen met 2,3 miljard naar 8,1 miljard in 2050. Deze groei betreft vooral het mondiale Zuiden en kan grote gevolgen hebben voor hun economieën.’

Gedzi deed onderzoek naar corrupte praktijken van gelovigen in het overwegend christelijke Ghana. Zijn hoofdvraag was in hoeverre hun levensovertuiging invloed had op hun praktisch handelen. ‘Het is duidelijk dat de economie van Ghana faalt vanwege het onvermogen van de meerderheid van de christelijke we..

