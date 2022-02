Premier Noord-Ierland stapt op om brexitdeal

Belfast

De Noord-Ierse premier Paul Givan is opgestapt uit onvrede over de afspraken die in de brexitdeal zijn gemaakt over Noord-Ierland. Britse media kondigden zijn vertrek eerder donderdag al aan. Givan vervulde de functie van eerste minister korter dan een jaar, namens de pro-Britse Democratic Unionist Party (DUP). Zijn vertrek heeft grote gevolgen voor het bestuur van Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk. Vicepremier Michelle O’Neill van Sinn Féin wordt automatisch afgezet. De DUP en Sinn Féin staan ideologisch lijnrecht tegenover elkaar. <

