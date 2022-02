Kerk in protest tegen inperking maaltijden voor daklozen

Brookings

De gemeente voerde een paar maanden geleden een regeling in die ervoor zorgt dat de kerk niet meer dan twee maaltijden per week mag serveren aan daklozen zonder vergunning, meldt de lokale nieuwswebsite Oregon Public Broadcasting. De regel kwam er omdat omstanders van de kerk een petitie tekenden. Zij hadden last van ‘zwervers’ die lawaai maakten en zwerfvuil lieten liggen. Na maanden discussie stemde de gemeenteraad ermee in.

Ondanks de uitspraak van de gemeenteraad heeft de St. Timothy’s Episcopal Church besloten toch door te gaan met het geven van gratis maaltijden. Sinds 2009 werken kerken in Brookings samen in de hulp voor daklozen. De episcopaalse kerk is een van de weinige kerken die ti..

