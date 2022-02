Nieuwe leider ISIS in Syrië uitgeschakeld, zegt Biden

De nieuwe leider van terreurorganisatie ISIS is uitgeschakeld na een Amerikaanse operatie in het noorden van Syrië. Terroristenleider Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi blies zichzelf op tijdens de Amerikaanse aanval, maakte de Amerikaanse president Joe Biden bekend tijdens een korte toespraak tot het Amerikaanse volk.

Washington

Naar verluidt kwamen ook familieleden van de ISIS-leider om het leven bij de explosie. Bij de operatie zijn geen Amerikanen gesneuveld. Met de dood van de wereldwijde leider van ISIS is een ‘grote terroristische dreiging verwijderd’, aldus Biden. Hij waarschuwde ook andere terroristen: ‘Wij zullen je vinden.’

Al-Hashimi al-Qurayshi was de opvolger van Abu Bakr al-Baghdadi. Die vond in 2019 op een vergelijkbare manier de dood, toen Amerikaanse troepen zijn schuilplaats bestormden in Syrië. ISIS had in dat land en buurland Irak een kalifaat (islamitisch rijk) uitgeroepen, maar dat hield slechts enkele jaren stand.

Amerikaanse media hebben op basis van getuigen en berichten op sociale media gereconstrueerd wat is voorgevallen in het..

