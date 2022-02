Voor Afghanen is zorg onbetaalbaar. ‘Kinderen zijn straks niet meer te redden’

De gezondheidssituatie in Afghanistan is verslechterd sinds augustus vorig jaar, toen de Taliban de macht opeiste. Uit onderzoek van Save the Children blijkt dat 60 procent van de ondervraagde Afghanen geen geld heeft om naar de dokter te gaan.

Afghaans kindje in Kabul wordt geholpen door gezondheidsteams van Save the Children (beeld Kristiana Marton/Save the Children )

Kabul

Lokale medewerkers van de hulporganisatie Save the Children ondervraagden bijna 2400 volwassenen en kinderen, door langs de deuren te gaan in zes provincies. Uit die steekproef en de analyse blijkt dat iets meer dan negenhonderd ondervraagden longontsteking hebben; ruim driekwart van hen zijn kinderen. Woordvoerder van Save the Children Helma Maas: ‘Als er nu niets gebeurt, zijn de kinderen straks niet meer te redden.’

Eind vorig jaar bleek al dat de gezondheidssituatie in Afghanistan dramatisch is. Wat is er veranderd?

‘Dat klopt. Eind vorig jaar riepen wij ook al op om in actie te komen. Maar met dit onderzoek tonen we aan hoe schrijnend de situatie is. We kunnen nu roepen en waarschuwen met onderbouwd bewijs.’

Hoe is de huidige ..

