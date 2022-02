Moslims protesteren vijf jaar na Trumps inreisverbod: ‘Ook Biden weert ons’

Veel moslims komen nog steeds de VS niet in, ook al is het inreisverbod dat Donald Trump vijf jaar geleden instelde, door president Joe Biden herroepen. Amerikaanse moslims wenden zich nu rechtstreeks tot Biden om aan te kaarten dat er na de opheffing van het inreisverbod in de praktijk niet veel is veranderd.

Washington

Trumps ‘Muslim ban’ gold voor inwoners van elf islamitische landen. Biden herriep het inreisverbod direct na zijn aantreden in januari 2021. Wie vanwege Trumps maatregel het land niet in mocht, kon volgens de nieuwe regering opnieuw een verzoek indienen. Een half miljoen mensen zouden hiervan gebruik willen maken.

In de praktijk blijkt echter dat velen van hen ook nu nog niet de VS in mogen. Door het enorme aantal aanvragen kan de wachttijd in de jaren lopen.

En als iemand een zogeheten ‘diversiteitsvisum’ had gekregen om de VS in te mogen, is het nog maar de vraag of diegene bij een nieuwe aanvraag opnieuw een visum krijgt.

MPower Change, een islamitische lobby die in 2020 campagne voerde tegen Trumps herverkiezing, is

