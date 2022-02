Verdenkingen van seksueel geweld door topvoetballers stapelen zich op

Meerdere topvoetballers uit de Britse Premier League worden verdacht van seksueel geweld. Op een ander niveau speelt het vrouwenteam van de Raith Rovers uit protest voorlopig in andere shirts, zonder logo, omdat bij het mannenteam een voor verkrachting veroordeelde voetballer werd aangekocht.

Manchester

Het voetbalgekke Groot-Brittannië wordt sinds dit weekend in zijn greep gehouden door voetballers die seksueel geweld zouden hebben gepleegd tegen vrouwen. De 20-jarige Mason Greenwood, speler van het grote Manchester United en alom beschouwd als een van de grootste talenten van Engeland, werd zondag gearresteerd nadat zijn ex-vriendin Harriet Robson op haar Instagram-account een video en verschillende foto’s deelde, begeleid met de tekst ‘Aan iedereen die wil weten wat Mason Greenwood met mij doet’. Op de foto’s waren blauwe plekken te zien, op de video een bloedspoor dat vanuit haar mond ver naar beneden liep. Het meest huiveringwekkend was echter een audiofragment dat Robson publiceerde. Hoewel de authenticiteit no..

