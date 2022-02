Kritiek op voorstel Europese Commissie om ‘groenwassen’ gas en kernenergie

Het wetsvoorstel van de Europese Commissie om investeringen in gas en kernenergie tijdelijk als groen aan te merken, roept een golf van felle reacties op.

Brussel

Het dagelijks bestuur van de EU maakt ‘een historische fout’, zegt Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks). ‘De geloofwaardigheid van de EU als wereldwijde klimaatleider krijgt een gigantische knauw.’

De commissie presenteerde woensdag in Brussel haar definitieve versie van de Europese classificatie van duurzame financiering. Die dient als een soort gids voor beleggers en investeerders die hun geld in duurzame projecten willen steken om zo bij te dragen aan de reductie van CO 2 -uitstoot.

Europarlementariër Paul Tang (PvdA) vindt het voorstel ‘opmerkelijk, gezien de grote hoeveelheden kritiek die de commissie op deze plannen kreeg. Nederlandse pensioenfondsen, grote investeringsfondsen, de Europese Investeringsbank en haar eigen ..

