Neemt president Vladimir Putin zijn besluiten echt in zijn dictatoriale eentje?

Moskou

Het was de afgelopen dagen het steevaste antwoord van de woordvoerder van het Kremlin, Dmitry Peskov: ‘Er is nog geen duidelijkheid in het Kremlin wanneer Rusland de Verenigde Staten zal antwoorden. President Putin zal dat beslissen.’ Dus brandde maandag weer een enorme confrontatie los tussen de Russische en de Amerikaanse ambassadeurs in de VN- Veiligheidsraad, zonder dat een van beide wist wat er nu echt gaat gebeuren. ‘De verbale confrontatie was een van de scherpste in jaren in een internationaal overlegorgaan’, aldus The New York Times. De Russische ambassadeur Vasily Nebezya beschuldigde het Westen ..

