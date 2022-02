VS beschuldigen Rusland van troepenopbouw in Belarus

Washington

Rusland wil de ongeveer vijfduizend militairen die daar nu zijn gestationeerd versterken met nog zo’n 25.000 man, zei de Amerikaanse ambassadeur in de VN-Veiligheidsraad.

De troepen in Belarus bevinden zich volgens ambassadeur Linda Thomas-Greenfield op nog geen twee uur afstand van de Oekraïense hoofdstad Kiev. ‘Dit is de grootste mobilisatie van troepen in Europa in decennia’, zei ze.

De bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad werd gehouden vanwege de vermeende dreiging voor Oekraïne. De raad heeft volgens de Amerikaanse ambassadeur de verantwoordelijkheid Rusland een duidelijke boodschap te sturen waarin wordt aangedrongen op een diplomatieke oplossing en uitsluiting van verdere militaire stappen.

