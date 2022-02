Rapport ontketent felle kritiek op Boris Johnson

Het premierschap van Boris Johnson hangt aan een zijden draadje. Na de publicatie van het rapport van topambtenaar Sue Gray over de borrels op Downing Street, is hij maandag aan alle kanten aangevallen in het Lagerhuis. Ook door machtige partijgenoten.

Londen

‘Of hij heeft de regels niet gelezen, of de regels niet begrepen, of hij dacht dat ze voor hem niet golden … welke was het?’ Met deze vernietigende vraag opende oud-premier Theresa May maandagmiddag de aanval op Johnson, tijdens het spoeddebat naar aanleiding van de publicatie van het rapport van Gray. Ze deed dit nadat die had vastgesteld dat meerdere borrels die tijdens de lockdown op Downing Street plaatsvonden, in strijd waren met de coronaregels. Eerder had Johnson in het parlement beweerd dat er volgens hem geen regels waren geschonden, omdat ze werkgerelateerd waren.

Het voorlopige rapport van Gray was even beknopt als kritisch. Onder Johnson was er, stelde ze na analyse van zestien lockdownborrels vast, een feestcultuur onts..

