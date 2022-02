‘Veel meer boomsoorten dan gedacht’

Er moeten op aarde 14 procent meer boomsoorten bestaan dan tot nog toe werd aangenomen: zo’n 73.300 in totaal. Zo’n 9000 soorten zijn nog niet ontdekt, waarvan een derde zeer zeldzaam is. Dat schatten wetenschappers van de Universiteit van Bologna na een drie jaar durend onderzoek met nieuwe onderzoeksmethoden.

Bologna

De onderzoekers publiceerden hun bevindingen maandag in het tijdschrift PNAS. De tot nu toe gangbare manieren om boomsoorten in kaart te brengen, waren volgens de onderzoekers enkel gebaseerd op veldwaarnemingen en soortbeschrijvingen over grote gebieden. Met hulp van 150 wetenschappers over de hele wereld denken de Italiaanse wetenschappers nu een betere methode te hebben ontwikkeld.

De wetenschappers maakten gebruik van kunstmatige intelligentie en supercomputers. Daarmee combineerden zij datasets van individuele tellingen, waardoor op grotere schaal uitspraken gedaan kunnen worden over de verspreiding en het bestaan van boomsoorten in een gebied.

vochtige wouden

Zo werden in Oceanië naast bijna 67..

