Noord-Korea houdt weer een oefening met raket

Pyonyang

Eerder hadden Zuid-Koreaanse en Japanse autoriteiten over de lancering van zondag bericht dat het een ballistische raket voor de middellange afstand (IRBM) leek te betreffen. Dat klopt volgens de Noord-Koreanen dus niet. Het was wel een van Noord-Korea’s grootste raketlanceringen in de afgelopen vijf jaar, zoals eerder was bericht. De test werd uitgevoerd met het doel de ballistische langeafstandsraket Hwasong-12 te inspecteren en de algehele nauwkeurigheid van dit wapensysteem te verifiëren, zei KCNA. De kop van de testraket was uitgerust met een camera die foto’s nam terwijl hij in de ruimte was.

opschorting van tests

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in gaf zondag al aan te vrezen dat het buurland ..

