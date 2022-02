President tegen wil en dank

De 80-jarige Sergio Mattarella is zaterdagavond door ruim duizend Italiaanse parlementariërs en regiovertegenwoordigers herkozen als president.

Zijn eigen gevoelens komen altijd op de tweede plaats bij Sergio Mattarella (80), hier in december 2021 met paus Franciscus. Het landsbelang staat voorop.

Rome

Voor het eerst in zeven jaar presidentschap liet de 80-jarige Sergio Mattarella recent een glimp van zijn emoties zien, want nee, hij wilde niet langer aanblijven als president van Italië. Zijn tijd in het centrum van de macht zat erop. Kies een ander.

De Italiaanse president, zo bleek uit alles, snakte naar een bestaan buiten de politiek. Dat doet hij eigenlijk al zijn hele leven.

Zelf hield Mattarella veel meer van het recht en de wetenschap, maar toen zijn broer in 1980 door de maffia werd vermoord – de eerste keer dat het Italiaanse publiek hem te zien kreeg, was op een foto waarop hij zijn bebloede broer uit een auto trok – besloot hij toch zijn persoonlijke voorkeuren terzijde te schuiven en zijn leven in dienst te stellen ..

