Duitse minister: economische groei niet langer enige maatstaf

Berlijn

‘De wereldwijde economie zoals die de afgelopen dertig jaar was georganiseerd - we besteden goedkope productie uit naar het buitenland en vervolgens verkopen we die producten met winst op de wereldmarkt - loopt ten einde’, zo vertelde minister en vicekanselier Habeck vrijdag in het Duitse parlement. Economisch handelen moet gepaard gaan met klimaatbescherming en duurzame ontwikkeling. Alleen dan kunnen de Duitsers hun welvaart en concurrentievermogen veiligstellen.

Zaterdag nam Habeck, samen met minister Annelena Baerbock, vanwege zijn ministerschap afscheid als leider van de regeringspartij Bündnis 90/Die Grünen. Op het partijcongres benadrukte Habeck de noodzaak van een ander economisch model.

In een terugblik van het ministeri..

