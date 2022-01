Erdogan dreigt media harder aan te pakken

Istanbul

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de nationale media gewaarschuwd voor harder ingrijpen bij ongewenste berichtgeving. In door hem ondertekende en zaterdag in de staatscourant gepubliceerde richtlijnen staat dat de regering noodzakelijke maatregelen zal treffen tegen ‘schadelijke inhoud’ van de ‘geschreven, gesproken en audiovisuele pers’. Voorbeelden van wat er volgens hem journalistiek niet door de beugel kan, zijn niet gegeven. Critici spreken van een verdere aanscherping van de censuur in Turkije; de media staan al grotendeels onder controle van de overheid. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .