Een konvooi van vrachtwagens in Canada is op weg richting de hoofdstad Ottawa. De truckers keren zich tegen verplichte vaccinatie en andere coronamaatregelen. De protesterende truckers noemen hun actie ‘Vrijheidskonvooi’. De regering kondigde eind vorig jaar aan dat alle Canadese vrachtwagenchauffeurs die vanuit de Verenigde Staten de grens willen oversteken, gevaccineerd moeten zijn of anders 14 dagen in quarantaine moeten. De maatregel ging deze maand in. De ontstane beweging keert zich inmiddels tegen alle beperkingen die de regering aan burgers oplegt. De protestoptocht begon zondag in Vancouver en Prince George, meer dan 3500 kilometer ten westen van Ottawa. Langs de route krijgen ze veel bijval en er zijn mensen die een stukje meerijden. Volgens de planning komen de trucks zaterdagmorgen aan bij het parlementsgebouw. <