‘Sms’jes Von der Leyen en baas Pfizer publiek maken’

Brussel

Volgens de ombudsman vallen sms’jes onder de EU-transparantiewet en heeft het publiek recht op toegang tot relevante documenten, waaronder tekstberichten.

De ombudsman stelde een onderzoek in nadat een journalist vorig jaar mei de commissie om de sms’jes had gevraagd naar aanleiding van een artikel in The New York Times over chatverkeer tussen Von der Leyen en Pfizer-baas Albert Bourla.

De persoonlijke diplomatie speelde volgens die krant een belangrijke rol in de deals over de aankoop van miljoenen COVID-19-vaccins voor de EU. De commissie had toen net een derde contract met Pfizer gesloten voor 1,8 miljard doses.

Volgens het dagelijks EU-bestuur zijn sms-berichten geheim en hoeven ze ook niet bewaard te worden. Maar..

