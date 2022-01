Verminkt Syrisch kind ontroert Italië

Een zesjarige Syrische vluchteling zonder armen en benen begint een nieuw leven in Italië. Dankzij een foto die de wereld ontroerde.

Munzir el-Nezzel verloor zijn rechterbeen toen er een paar jaar geleden een bom viel, terwijl hij op een bazaar liep in het Syrische Idlib. Zijn zoon Mustafa werd zes jaar geleden geboren zonder benen en met niet-ontwikkelde armen als gevolg van tetra-amelie, een aangeboren afwijking, veroorzaakt door medicijnen die zijn moeder Zeynep moest nemen wegens blootstelling aan zenuwgas tijdens de oorlog in Syrië.

Dit drama werd afgelopen jaar visueel gemaakt door een Turkse fotograaf. Op de foto zien we hoe de vader lachend Mustafa in de hoogte tilt. Ook zijn zoon heeft duidelijk pret. De foto toont de kracht van de hoofdrolspelers om niet bij de pakken neer te zitten, maar geeft ook het drama van de gruwelijke oorlog in Syrië weer.

De foto kree..

