China zet ‘zijn eigen versie van democratie’ in etalage in aanloop naar de Olympische Winterspelen

Peking

Het Tiananmenplein in Peking is gehuld in een landschap vol met bloemen. In het midden prijkt een zeventien meter hoog kleurrijk kunstwerk, ter ere van de Olympische Winterspelen die volgende week beginnen. Voor de organisatie leggen de Chinese regering en bedrijven bijna vier miljard dollar neer.

Peking weet: wie voor de taak staat om zo’n prestigieus sportevenement voor zijn rekening te nemen, krijgt er ook iets voor terug: een wereldwijd podium voor zelfpromotie.

China is al veel langer bezig om zichzelf in de kijker te spelen op het wereldtoneel. In 2008 deed het land dat al met de organisatie van de Olympische Zomerspelen. Nu, bijna veertien jaar later, wil het land op diezelfde plek laten zien hoe het is uitgegroeid..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .