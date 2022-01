Race om in Zuid-Chinese Zee gecrashte Amerikaanse F-35C stealthfighter vol geheime technologie te bergen

De Amerikaanse marine gaat zo snel mogelijk een F-35C straaljager bergen die in de Zuid-Chinese Zee is gecrasht. Maar China claimt het eigendomsrecht over die hele zee en wil graag de geheime techniek in handen krijgen.

Dit zou de gecrashte F-35C zijn die nog even in zee dreef en toen zonk.

Washington

De Amerikaanse marine heeft bevestigd dat er ‘afspraken worden gemaakt voor een bergingsoperatie’ van een F-35C die op de bodem van de Zuid-Chinese Zee ligt. Deze versie van de F-35 (ook wel JSF) is sinds 2019 in gebruik en is de meest geavanceerde jager van de Amerikaanse marine.

De toestellen beschikken over de nieuwste sensoren en over geavanceerde computers die voortdurend in verbinding staan met het commandocentrum en andere informatiebronnen. ‘Het is net een vliegende computer’, zei Abi Austen, voormalig adviseur van de Amerikaanse bevelhebber van de strijdkrachten, vrijdag tegen de BBC.

Door het verwerken van veel meer en veel nauwkeuriger data dan eerdere toestellen en de stealtheigenschappen die het toestel v..

