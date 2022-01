Recordaantal migranten door een van de gevaarlijkste jungles ter wereld: ‘Complete families steken de grens over’

Verzengende hitte, giftige slangen en gewelddadige bendes - wie de grens tussen Colombia en Panama te voet oversteekt, is zijn leven niet zeker. Toch baande een recordaantal migranten zich vorig jaar een weg door de levensgevaarlijke Darién-jungle, die Zuid-Amerika van Noord-Amerika scheidt. ‘Deze route zou echt niemand ooit moeten afleggen.’

Het is een ‘ontzettend zorgelijke trend’ volgens Unicef; de grote toename van mensen die hun leven riskeren bij het oversteken van de grens tussen Colombia en Panama. Iemand die precies weet hoe gevaarlijk die tocht is, is Nathaniel Dennison.

De Amerikaanse filmmaker aarzelde ‘misschien drie seconden’ toen een groep migranten hem vroeg gezamenlijk de ‘Darién Gap’ te doorkruisen. Hij zag de uitnodiging als een belangrijke kans om vast te leggen welke ontberingen mensen tijdens hun reis door de jungle moeten doorstaan. Met zijn humanitaire organisatie Through My Eyes legt Dennison zich er al jaren op toe het verhaal van migranten te vertellen door hen zelf de camera in handen te geven.

‘Ik wist dat de tocht extreem gevaarlijk zou zijn’, vert..

