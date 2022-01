Engeland schrapt coronapas

Londen

De versoepelingen werden vorige week al bekendgemaakt door premier Boris Johnson. Hij zei toen ook dat het thuiswerkadvies kwam te vervallen. Die wijziging is al eerder ingegaan. De drie regels werden in december ingevoerd vanwege de omikronvariant van het coronavirus. Deze extra besmettelijke variant heeft geleid tot recordaantallen besmettingen. Er kan volgens de premier worden versoepeld vanwege de boostercampagne. In Engeland is bijna 84 procent van de bevolking vanaf 12 jaar gevaccineerd, 64 procent van hen heeft ook een boosterprik gehad.

Hoewel de meeste coronamaatregelen in Engeland zijn opgeheven, waarschuwt Johnson dat de pandemie nog niet voorbij is. ‘Iedereen moet voorzichtig blijven’, aldus de premier donderdag op Twitt..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .