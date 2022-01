Plan om olieramp bij Jemen te voorkomen

De Verenigde Naties en andere partijen moeten een oude olietanker voor de kust van Jemen zo snel mogelijk leeghalen om ‘een van de grootste olierampen in de geschiedenis’ te voorkomen, stelt Greenpeace in een donderdag gepubliceerd plan. Daarvoor is de kennis van landen in Noordwest-Europa, zoals Nederland, noodzakelijk.

Beiroet

De oude en roestende olietanker FSO Safer met meer dan een miljoen olievaten aan boord heeft al zo’n zeven jaar geen onderhoud gehad. Apparatuur om branden te voorkomen of bestrijden werkt niet meer. De olievaten moeten daarom worden overgeladen op andere schepen, stelt Greenpeace. Om de olietanker heen moet een drijvende dam van zo’n kilometer lang worden aangelegd. Als het misgaat, kan die mogelijk de gevaren indammen. ‘Maatregelen om een grote ramp te voorkomen, of in elk geval de impact te beperken, kunnen niet langer wachten’, stelt Ahmed El Droubi van Greenpeace MENA, de tak van Greenpeace in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De olietanker zou vier keer meer olie kunnen verliezen dan de Exxon Valdez in 1989, waarschuwden de..

