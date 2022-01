België laat rol spoorwegen bij deportaties onderzoeken

Brussel

Tussen 1942 en 1944 werden vanuit Mechelen meer dan 25.000 Joden en Roma door Belgische treinen en Belgische machinisten naar concentratiekamp Auschwitz getransporteerd, maar in tegenstelling tot in Nederland, Frankrijk en Duitsland is daar nooit grondig onderzoek naar gedaan, schrijft de Vlaamse krant De Morgen. In Nederland heeft de NS aan bijna 5500 slachtoffers van de transporten in WOII of hun nabestaanden een schadevergoeding uitgekeerd van in totaal 43 miljoen euro. Dat gebeurde pas na een jarenlange strijd van Holocaust-overlevende Salo Muller.

Het onderzoek naar de Belgische spoorwegen zet volgens de krant mogelijk de deur open voor individuele schadevergoedingen zoals in Nederland. In België drong de Joodse gemeenschap ee..

