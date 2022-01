Putin broedt nu op nieuwe actie

Washington-Brussel-Moskou

De kans dat Rusland Oekraïne zal binnenvallen, is zeer groot. Zeker nu de VS en de NAVO gezamenlijk afgestemde schriftelijke reacties hebben gegeven op de harde veiligheidseisen van Moskou. Zowel de VS, de NAVO als de EU wijzen die principieel van de hand, omdat ze het recht van Oost-Europese landen zouden wegnemen om zelf over hun bondgenootschappen en veiligheidspositie te beslissen.

‘Alles wat we zien, wijst erop dat hij militaire actie zal ondernemen, mogelijk tussen nu en midden februari’, zei de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Wendy Sherman. Zij voerde de afgelopen weken namens de VS meerdere onderhandelingen met de Russen, die niets opleverden. Ook de Britse minister van Defensie Ben Wallace h..

