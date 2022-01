Boris Johnson belooft publicatie hele rapport over verboden feestjes

De Britse premier Boris Johnson gaat de publicatie van het rapport van topambtenaar Sue Gray over ‘partygate’ niet in de weg zitten.

Londen

Johnson zei donderdag tegen journalisten dat hij niet van plan is de publicatie te vertragen. Ook zegde hij toe dat het verslag als geheel wordt gepubliceerd, zoals onder meer de oppositie heeft geëist. De premier ontweek woensdag in het parlement nog vragen over of hij het rapport volledig beschikbaar zou stellen.

Toen oppositieleider Keir Starmer vroeg of het hele onderzoek zou verschijnen ‘en geen samenvatting of bewerkte versie’, reageerde Johnson dat ‘we het rapport moeten overlaten aan de onafhankelijke onderzoekers’. De minister-president bevestigt donderdag dat het verslag ‘natuurlijk’ volledig gepubliceerd zal worden.

grote problemen

