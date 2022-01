Slapen in de modder na cycloon Ana: ‘Het duurt een eeuwigheid voordat er hulp komt’

Hevige regenval en windvlagen teisteren Madagaskar, Mozambique en Malawi. Op Madagaskar zijn 39 mensen overleden en 60.000 mensen verloren hun huis. In Malawi zit de bevolking al dagen zonder stroom.

De rivier Shire is door hevige regenval buiten zijn oevers getreden in Malawi.

Antananarivo

‘Provisorische kampementen zijn overal in de stad te vinden’, laat hoofd Medair Madagaskar Evelyn Speich-Baer weten vanuit de hoofdstad Antananarivo. Daar heeft de cycloon Ana de meeste schade aangericht. ‘Gisteren waren er nog 62 kampen en nu staat de teller al boven de honderd. Mensen komen met helemaal niets naar zo’n ‘kamp’ toe. En het zijn geen goed functionerende kampen. Het zijn lege gebouwen zonder voorzieningen waar mensen hun toevlucht zoeken.’ Speich-Baer laat weten dat er acuut hulp nodig is. ‘Deze mensen zullen hier nog wel een paar weken moeten bivakkeren. De armoede is groot.’

Het is niet ongewoon dat er een tropische storm raast door dit gebied in Zuidelijk Afrika. Dit gebeurt zeker drie keer per jaar. M..

