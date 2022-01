Koerdische militie SDF herovert gevangenis op ISIS na week vechten

Hasakah

Woensdagmiddag gaven de laatste ISIS-strijders die zich nog in de gevangenis bevonden zich over, meldt een SDF-woordvoerder via Twitter. Inmiddels zouden de Koerden weer de ‘volledige controle’ hebben over de omgeving. Volgens de Koerden zijn er bij de gevechten meer dan 200 strijders en 30 bewakers van de gevangenis gedood. Het Britse Syrian Observatory for Human Rights zegt dat er tenminste 181 mensen zijn omgekomen bij de grote uitbraakpoging: 124 jihadisten, 50 Koerdische strijders and zeven burgers.

Bij het terugveroveren van het cellencomplex kreeg de SDF steun van Amerikaanse troepen. Het is nog onduidelijk hoeveel leden van Islamitische Staat zijn ontsnapt uit de gevangenis. Volgens ISIS zelf gaat het om hon..

