Mannelijke voetbalfans vaak ‘openlijk vijandig’ tegenover vrouwensport

Meer dan tweederde van de Britse voetbalfans koesteren vijandige, seksistische en vrouwonvriendelijke denkbeelden over vrouwensport.

Vivianne Miedema (links), een Nederlandse topspits in Engelse dienst bij voetbalclub Arsenal.

Durham

Dat blijkt uit een studie van de universiteit van Durham onder tweeduizend mannelijke voetbalsupporters. De wetenschappers stelden een ‘openlijk vrouwonvriendelijke mannelijkheid’ vast, waarbij de leeftijd van de supporters geen rol speelde. Aanleiding voor het onderzoek is de toegenomen zichtbaarheid van de vrouwensport in Engeland, met onder meer uitgebreide (televisie)aandacht voor de Olympische Spelen en de eindtoernooien van de Engelse voetbalvrouwen.

Volgens sportwetenschapper en onderzoeksleider Stacey Pope is dit het eerste onderzoek naar de houding van mannelijke voetbalfans sinds vrouwensport meer mainstream is geworden in de media. ‘Ons onderzoek laat zien dat progressieve denkbeelden zeker niet zeldzaam z..

