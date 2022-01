Het recht op internet en offline zijn: Brussel komt met ‘grondwet’ voor het digitale tijdperk

‘We the digital People of the European Union’ is nog net niet de openingszin, maar de digitale grondwet die de Europese Commissie woensdag presenteert, staat vol van de ronkende taal over waarden en principes voor het digitale tijdperk. De ‘grondwet’ moet een e-baken worden voor burgers, bedrijven en politici in de hele wereld.

Officieel heet het zeven pagina’s tellende document De Europese Verklaring over de Digitale Rechten en Principes voor het Digitale Decennium. Een mondvol, maar het gaat dan ook om een politiek kader voor burgers, bedrijven en beleidsmakers om de digitalisering van de economie en samenleving in goede banen te leiden. Mensen eerst, is het uitgangspunt.