Sancties tegen Rusland ‘zwaarder dan ooit’

Westerse leiders hebben dinsdag overlegd over nieuwe sancties tegen Rusland als dat buurland Oekraïne binnenvalt. De Britse premier Boris Johnson zei na afloop dat de sancties ‘zwaarder dan ooit’ zullen zijn.

Londen

Een Amerikaanse regeringsvertegenwoordiger zei dat onder meer de export van hightech naar Rusland zal worden beperkt. Het zou volgens hem onder meer gaan om technologie op het gebied van ruimtevaart, quantumcomputers en kunstmatige intelligentie. Technologieën die Rusland nodig heeft om zijn industrie te moderniseren en om een vooraanstaande rol in de ruimtevaart te spelen. Dat laatste is een belangrijke ambitie van de Russische president Putin. Premier Johnson liet doorschemeren dat Rusland mogelijk zal worden uitgesloten van het internationale betalingssysteem SWIFT. Johnson zei daarover te overleggen met de VS. ‘Er bestaat geen enkele twijfel dat dit een zeer krachtig wapen zou zijn’, aldus de premier.

In rea..

