Westerse inmenging in Ugandese antivaccincampagne

Een covid-desinformatiecampagne in Uganda wordt gesteund door organisaties en wetenschappers uit onder meer de Verenigde Staten en Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van de Britse nieuwssite OpenDemocracy en het journalistieke platform The Citizens.

Kampala

In juni vorig jaar zette de Ugandese advocaat Simon Ssenyonga de campagne ‘End Lockdown Now’ op. Ssenyonga noemt zichzelf ‘born again’-christen en is een volgeling van de bekende Afrikaanse profeet Elvis Mbonye. Via Facebook en Twitter verspreidt zijn campagne berichten die onder meer vaccinatie afraden en het gebruik van ivermectine als coronamedicijn aanraden. Op virtuele bijeenkomsten via de Facebookpagina van de campagne krijgen Amerikaanse, Europese en Australische sprekers een platform.

natuurlijke immuniteit

Een bekende spreker is Jeffrey Tucker, oprichter van het Amerikaanse Brownstone Institute. Volgens zijn website is het instituut opgericht als tegenreactie op de ‘wereldwijde crisis’ die de cor..

