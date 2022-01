ISIS zet zichzelf met aanval weer op de kaart

Hasakah

De strijd om de door ISIS overvallen al-Sina’a-gevangenis in Hasakah is op de zesde dag van de gevechten veranderd in een belegering. Ongeveer tienduizend militairen van de Syrische Defensietroepen SDF (de militaire tak van het Koerdische bestuur in het noordoosten van Syrië) hebben de gevangenis omsingeld en grotendeels heroverd. Ook zijn er gevechten in twee wijken van de stad, al-Ghweiran en al-Zuhour, meldt terrorismeonderzoeker Charles Lister, directeur van het Midden-Oosten Instituut MEI. Op video’s die hij deelde via Twitter, is ook te zien hoe voertuigen met Amerikaanse Special Forces aankomen. Al eerder vielen Amerikaanse Apachehelikopters die deel uitmaken van de internationale coalitie tegen ISIS (CJTF), delen van de ge..

